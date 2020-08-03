На Буковині у трьох лікарнях збільшили кількість ліжок для хворих на COVID-19

У трьох лікарнях Чернівецької області збільшили кількість ліжок для прийому хворих на COVID-19.

Про це у Фейсбук повідомляє Чернівецька обласна адміністрація, передає Укрінформ.

"У Чернівецькій міській лікарні №1, обласній лікарні та Кіцманській ЦРЛ збільшать кількість ліжок для хворих на COVID-19. Таке рішення ухвалили під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, майже удвічі збільшили кількість ліжкомісць у Кіцманській районній лікарні, інфекційне відділення якої заповнено на 100%.

"Так, у Кіцманській центральній районній лікарні для хворих на коронавірус було відведено 30 ліжок у інфекційному відділенні. Наразі кількість недужих у районі зросла, тож вони заповнені на 100%. Тому для потреб пацієнтів із COVID-19 перепрофілюють також 25 місць у терапії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Кіцманський район Чернівецької області віднесений до "червоного" рівня небезпеки поширення COVID-19. Відсьогодні там закрили кафе, ресторани, непродовольчі ринки й магазини, зупинився громадський транспорт.