На Буковині кількість випадків COVID-19 перевищила 6 тисяч

У Чернівецькій області за добу підтверджено 97 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих зросла до 6061.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуку написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«У Чернівецькій області сьогодні, 1 серпня, офіційно підтверджено ще 97 нових випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 438 зразків», - написав очільник області.

Таким чином, загалом від першого встановленого випадку на Буковині була інфікована 6061 особа.

63 буковинці сьогодні здолали COVID-19, додав Осачук. Побороли вірус загалом 4584 мешканці Чернівецької області.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1172.