У Києві за добу - 235 випадків коронавірусу, четверо хворих померли

На сьогодні, 8 вересня, в столиці вже 15 511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 235.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"За минулу добу коронавірус виявили у 235 киян. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 246 киян", - зазначив Кличко.

Захворіли 123 жінки віком від 20 до 83 років, 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, 6 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 17.

Також захворіли і 8 медиків.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 67 людей. Усього коронавірус подолали 4826 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському – 37, Шевченківському – 35 та Дніпровському – 30 районах.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.

Фото: kiev.klichko.org