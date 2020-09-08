У Києві за добу - 235 випадків коронавірусу, четверо хворих померли
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.
"За минулу добу коронавірус виявили у 235 киян. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 246 киян", - зазначив Кличко.
Захворіли 123 жінки віком від 20 до 83 років, 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, 6 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 17.
Також захворіли і 8 медиків.
До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 67 людей. Усього коронавірус подолали 4826 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському – 37, Шевченківському – 35 та Дніпровському – 30 районах.
Як повідомлялося, в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.
Фото: kiev.klichko.org