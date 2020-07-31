Гуртожиток КПІ у Києві закрили на карантин та провели повну дезінфекцію
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Після виявлення перших хворих у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію, і роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція", - зазначив Кличко.
Він нагадав, що в столиці зафіксували великий спалах захворювання в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".
"На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти. З них до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші курсанти лікуються у гуртожитку під медичним наглядом", - сказав мер.
Кличко додав, що вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
Також фахівці «Київського міського лабораторного центру МОЗ України» тестують всіх, хто контактував з інфікованими.
Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу — 1090 нових.