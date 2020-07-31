Гуртожиток КПІ у Києві закрили на карантин та провели повну дезінфекцію

Гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після виявлення перших хворих у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію, і роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що в столиці зафіксували великий спалах захворювання в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

"На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти. З них до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші курсанти лікуються у гуртожитку під медичним наглядом", - сказав мер.

Кличко додав, що вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Також фахівці «Київського міського лабораторного центру МОЗ України» тестують всіх, хто контактував з інфікованими.

Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу — 1090 нових.