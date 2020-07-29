Спалах COVID-19 у гуртожитку КПІ: кількість хворих зросла до 133
Про це розповів виконувач обов’язків директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергій Чумак, повідомляє пресслужба КМДА.
«Ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус» , - йдеться у повідомленні.
За словами Чумака, загалом на сьогодні в гуртожитку вже захворіли 133 курсанти.
«Учора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були контактними із захворілими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовано до столичних медзакладів. Інші лікуються у гуртожитку під медичним наглядом», – розповів він.
Він нагадав, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти. Після виявлення перших захворілих у гуртожитку проведено відповідні заходи з дезінфекції і наразі також проводиться поточна дезінфекція.
Як повідомляв Укрінформ, у гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на COVID-19.
За даними в. о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергія Чумака, в одному з гуртожитків підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.
Фото: @derzhspeczvyazku