Спалах COVID-19 у гуртожитку КПІ: кількість хворих зросла до 133

Лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Про це розповів виконувач обов’язків директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергій Чумак, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус» , - йдеться у повідомленні.

За словами Чумака, загалом на сьогодні в гуртожитку вже захворіли 133 курсанти.

«Учора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були контактними із захворілими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовано до столичних медзакладів. Інші лікуються у гуртожитку під медичним наглядом», – розповів він.

Він нагадав, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти. Після виявлення перших захворілих у гуртожитку проведено відповідні заходи з дезінфекції і наразі також проводиться поточна дезінфекція.

Як повідомляв Укрінформ, у гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на COVID-19.

За даними в. о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергія Чумака, в одному з гуртожитків підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

Фото: @derzhspeczvyazku