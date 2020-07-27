У Києві на карантині - гуртожиток КПІ та Свято-Феодосіївський монастир
Про це йшлося під час традиційної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба Президента.
“Главі держави повідомили, що в країні зафіксовано окремі спалахи. Зокрема, в НТУУ «КПІ» виявлено 52 випадки зараження. Через спалах у Свято-Феодосіївському монастирі на його території, а також у гуртожитку університету проводять дезінфекцію”, - ідеться в повідомленні.
Водночас в ОП нагадали, що основні християнські конфесії через епідемічну ситуацію відмовилися від хресного ходу до Дня Хрещення Русі.
Як повідомлялося, у столичному Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. У одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.
Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.
Фото: Офіс Президента