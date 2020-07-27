У Києві на карантині - гуртожиток КПІ та Свято-Феодосіївський монастир

На території гуртожитку Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені І.Сікорського” та Свято-Феодосіївському монастирі виявлено спалахи захворюваності на COVID-19, проводиться дезінфекція.

Про це йшлося під час традиційної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба Президента.

“Главі держави повідомили, що в країні зафіксовано окремі спалахи. Зокрема, в НТУУ «КПІ» виявлено 52 випадки зараження. Через спалах у Свято-Феодосіївському монастирі на його території, а також у гуртожитку університету проводять дезінфекцію”, - ідеться в повідомленні.

Водночас в ОП нагадали, що основні християнські конфесії через епідемічну ситуацію відмовилися від хресного ходу до Дня Хрещення Русі.

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Як повідомлялося, у столичному Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. У одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

Фото: Офіс Президента