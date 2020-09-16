В Україні минулої доби зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 16 вересня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За останню добу зафіксовано як найбільшу кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 — 76, так і найбільшу кількість одужань - 1 514 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 72 324 пацієнти, летальних випадків — 3340.
“Вже задіяно із загальної кількості ліжок 28 тис. 567 ліжок в більш ніж 300 лікарнях. Всього госпіталізовано близько 12 700 людей з підозрою або з підтвердженим COVID-19. При цьому 8 тис. 200 пацієнтів, у яких підтверджений діагноз COVID-19”, - зазначив Степанов.
За даними МОЗ, за останню добу госпіталізовано 504 людини.
За даними МОЗ, станом на 16 вересня COVID-19 захворіли 10 558 дітей та 13 249 медпрацівників, за добу 15 вересня - 231 дитина та 149 медпрацівників.
Як повідомляв Укрінформ, МОЗ підготувало близько 35 тис. ліжок у лікарнях першої та другої хвилі для хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксовано 2 958 нових випадків захворювання на COVID-19.