Масові заходи й школи: Степанов провів “карантинну” нараду з мерами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів селекторну нараду з міськими головами обласних центрів щодо дотримання карантину.

Про це він сказав на брифінгу 15 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора я провів велику селекторну нараду з мерами наших обласних центрів. Була дуже відверта розмова протягом двох з половиною годин. Мета була єдина: потрібно прибрати будь-які політичні речі. Бо мова йде про здоров'я і життя громадян. Для нас дуже важливо, щоб всі ці заходи, які ми пропонуємо, виконувалися", - сказав Степанов.

За його словами, мери підтримали позицію МОЗ щодо недоцільності проведення зараз масових заходів і щодо необхідності контролю за транспортом, на ринках і "в решті закладів, де це потрібно".

Натомість, додав Степанов, міські керівники запропонували змінити режим роботи шкіл та дитячих садочків.

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"Ми готові все це підтримувати заради єдиного: щоб ми зупинили COVID-19, щоб ми змогли його перемогти", - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я розкритикував проведення 12 вересня масових заходів у Дніпрі з нагоди Дня міста.

В Україні за минулу добу виявлено 2 905 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702.