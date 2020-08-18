На Харківщині та Вінниччині спалахи COVID-19 у двох психлікарнях

У Малиженському психоневрологічному інтернаті, що у Золоччівському районі на Харківщині, п’ятьом підопічним підтвердили COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці директор Департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага.

За його словами, п’ятеро підопічних, починаючи з 12 серпня, перебувають на самоізоляції в окремому приміщенні інтернату.

«Хвороба протікає безсимптомно. Регулярно проводиться замір температури, проводяться інші заходи. Установа забезпечена усіма необхідними засобами, в тому числі і ліками», - зазначив Шпарага.

Він наголосив, що доступ сторонніх осіб до інтернату закритий, і заклад знаходиться на карантині. «Ситуація повністю контрольована», - додав Шпарага.

На Вінниччині у Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті також виявили 7 хворих на COVID-19.

«У Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті наразі зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19. П’ятьох захворілих вчора було каретами швидкої допомоги доставлено в Козятинську ЦРДЛ, двоє наразі знаходяться в ізоляторі інтернату. Увесь персонал та всі підопічні психоневрологічного закладу проходять обстеження на коронавірусну інфекцію», - повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА,

За її словами, жінка була контактною особою хворого на коронавірус і з 5 серпня перебувала на лікарняному. Наразі ж серед хворих і п’ятеро клієнтів закладу.

Станом на вівторок тестуванням на коронавірус вже охоплено 85 осіб, біоматеріали відберуть у всіх працівників та клієнтів диспансеру.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616. На Вінниччині з початку епідемії зареєстровано 3272 хворих; одужало 2477 осіб, померло – 70.