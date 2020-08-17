У Житомирі - спалах COVID-19 на взуттєвій фабриці

У Житомирі у восьми працівників взуттєвої фабрики під час тестування, що проводилося з ініціативи керівництва, виявили коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає кореспондент Укрінформу.

«Один із випадків (масового захворювання – ред.) був на нашому підприємстві легкої промисловості. Там керівництво за власний рахунок прийняло рішення обстежити всіх своїх працівників на COVID-19. Таким чином, виявили 8 хворих, яких ізолювали, а за контактними особами спостерігали надалі», - зазначив Суслик.

Як уточнив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, це трапилося на взуттєвій фабриці у Житомирі.

Загалом на Житомирщині підтвердили 2479 випадків COVID-19, 1643 людини одужали, 51 особа померла.

В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464. Загалом в Україні зареєстровано 2089 смертей від COVID-19. Одужали – 48 164 пацієнти. Хворіють зараз – 42 567.