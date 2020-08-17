На Житомирщині у хворих на COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії

На Житомирщині у людей, які хворіють на COVID-19, лікарі виявляють безсимптомні пневмонії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

«Наразі ми маємо випадки, коли при обстеженні пацієнтів на COVID-19 у них знаходять певні види пневмоній, які не проявляються або мають малі прояви для пацієнтів», - наголосив Суслик.

За його словами, в основному це пневмонії інтерстиціальні, які виявляє комп’ютерна томографія.

Посадовець додав, що на Житомирщині наразі більше хворих на COVID-19, ніж було у піковий період першої хвилі в червні.

«Сьогодні ми бачимо підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Якщо пік першої хвилі у нас був у першій половині червня, то на сьогодні вже за половину серпня маємо 328 випадків порівняно з 350 випадками у червні, а місяць ще не завершився. Таким чином, крива захворюваності, на жаль, підіймається вгору», - зазначив він.

Зараз у стаціонарних відділеннях лікарень області перебуває 131 пацієнт, тоді як у пік першої хвилі їх було 98. 16 пацієнтів знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, з яких 3 на штучній вентиляції легень з інтубацією та 2 – на неінвазивній вентиляції. Ще 8 пацієнтів отримують кисневу підтримку.

Крім того, 605 пацієнтів лікуються амбулаторно.

На Житомирщині підтвердили 2479 випадків COVID-19, 1643 людини одужали, 51 особа померла.

В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464. Загалом в Україні зареєстровано 2089 смертей від COVID-19. Одужали – 48 164 пацієнти. Хворіють зараз – 42 567.