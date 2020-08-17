На Житомирщині у хворих на COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.
«Наразі ми маємо випадки, коли при обстеженні пацієнтів на COVID-19 у них знаходять певні види пневмоній, які не проявляються або мають малі прояви для пацієнтів», - наголосив Суслик.
За його словами, в основному це пневмонії інтерстиціальні, які виявляє комп’ютерна томографія.
Посадовець додав, що на Житомирщині наразі більше хворих на COVID-19, ніж було у піковий період першої хвилі в червні.
«Сьогодні ми бачимо підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Якщо пік першої хвилі у нас був у першій половині червня, то на сьогодні вже за половину серпня маємо 328 випадків порівняно з 350 випадками у червні, а місяць ще не завершився. Таким чином, крива захворюваності, на жаль, підіймається вгору», - зазначив він.
Зараз у стаціонарних відділеннях лікарень області перебуває 131 пацієнт, тоді як у пік першої хвилі їх було 98. 16 пацієнтів знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, з яких 3 на штучній вентиляції легень з інтубацією та 2 – на неінвазивній вентиляції. Ще 8 пацієнтів отримують кисневу підтримку.
Крім того, 605 пацієнтів лікуються амбулаторно.
На Житомирщині підтвердили 2479 випадків COVID-19, 1643 людини одужали, 51 особа померла.
В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464. Загалом в Україні зареєстровано 2089 смертей від COVID-19. Одужали – 48 164 пацієнти. Хворіють зараз – 42 567.