В Україні підтвердили 92820 випадків COVID-19, за добу – 1464

В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92820 випадків COVID-19, із них за добу – 1464.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 21 новий летальний випадок.

Загалом в Україні зареєстровано 2089 смертей від COVID-19. Одужали - 48 164 пацієнти. Хворіють – 42 567.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Рівненській області - 178, Чернівецькій - 165, Івано-Франківській - 164.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 серпня в Україні лабораторно підтвердили 91 356 випадків COVID-19, із них за добу – 1 637. Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 228, Чернівецькій - 183, Івано-Франківській - 158 та у м. Києві - 146.