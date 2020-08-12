На Львівщині виявляють випадки нової безсимптомної пневмонії - епідеміолог
Про це на брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, передає кореспондент Укрінформу.
Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.
«З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, обстежують його родича. І при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію», - розповіла Тімко.
Вона додала, що таких хворих стає все більше і більше, їх виявляють щодня.
Загалом на Львівщині на сьогодні підтверджено 11308 випадків інфікування коронавірусом, з них 310 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1756 ПЛР-тестів. Відтак, 166 — позитивні.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433.