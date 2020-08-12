На Львівщині виявляють випадки нової безсимптомної пневмонії - епідеміолог

У Львівській області, обстежуючи пацієнтів, лікарі неодноразово виявляють випадки двобічної пневмонії, спричиненої коронавірусом, але яка протікає без жодних симптомів, характерних для цього захворювання.

Про це на брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, передає кореспондент Укрінформу.

Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.

«З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, обстежують його родича. І при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію», - розповіла Тімко.

Вона додала, що таких хворих стає все більше і більше, їх виявляють щодня.

Загалом на Львівщині на сьогодні підтверджено 11308 випадків інфікування коронавірусом, з них 310 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1756 ПЛР-тестів. Відтак, 166 — позитивні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433.