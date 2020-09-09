На Київщині вісім шкіл та чотири дитсадки закрили на карантин
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
"У 19-ти закладах виявлено випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Це як медпрацівники, так і власне учні. 8 шкіл повністю переведені на дистанційну роботу. Це Васильківські школи №1 та №2, Ірпінська школа № 15, у Васильківському районі Застугнянська школа та інші", - розповів Володін.
Також ще в 11-ти навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.
"В результаті, 2405 учнів та вчителів терміново переведено на дистанційне навчання в обласних закладах освіти", - сказав він.
Володін повідомив, що у всіх закладах, де виявлено захворювання, проведено дезінфекцію приміщень, класних кімнат, коридорів.
За його словами, крім шкіл в області в умовах адаптивного карантину працюють 659 закладів дошкільної освіти, які відвідує 33 166 дітей.
"У зв'язку з захворюванням на коронавірус закрито на карантин 4 дитсадки. Два у місті Переяславі, один у місті Біла Церква, та один у селі Плесецьке Васильківського району", - зазначив він.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.