На Київщині вісім шкіл та чотири дитсадки закрили на карантин

У Київській області 19 закладів освіти повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"У 19-ти закладах виявлено випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Це як медпрацівники, так і власне учні. 8 шкіл повністю переведені на дистанційну роботу. Це Васильківські школи №1 та №2, Ірпінська школа № 15, у Васильківському районі Застугнянська школа та інші", - розповів Володін.

Також ще в 11-ти навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

"В результаті, 2405 учнів та вчителів терміново переведено на дистанційне навчання в обласних закладах освіти", - сказав він.

Володін повідомив, що у всіх закладах, де виявлено захворювання, проведено дезінфекцію приміщень, класних кімнат, коридорів.

За його словами, крім шкіл в області в умовах адаптивного карантину працюють 659 закладів дошкільної освіти, які відвідує 33 166 дітей.

"У зв'язку з захворюванням на коронавірус закрито на карантин 4 дитсадки. Два у місті Переяславі, один у місті Біла Церква, та один у селі Плесецьке Васильківського району", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.