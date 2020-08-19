У Києві за добу - 215 випадків COVID-19

Станом на 19 серпня у столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу вірус виявили у 215 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилась. За минулу добу вірус виявили у 215 людей. 13 із них – діти", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 110 жінок віком від 18 до 90 років, 5 дівчаток від 3 до 17 років та 92 чоловіки віком від 18 до 83 рокiв, і 8 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли, зокрема, шестеро медиків.

Крім цього, за словами Кличка, збільшилась і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 26 осіб. Загалом коронавірус подолали 3484 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35. У Подільському – 26. Та в Деснянському районі – 22 випадки.

"Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Тільки так ми зможемо упередити стрімке розповсюдження вірусу і уникнути повернення до суворих обмежень", - наголосив мер.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.