В Україні за добу — 2 107 випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні за добу зареєстрували 2 107 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 135 894.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.
Згідно з цими даними, за добу померло 35 інфікованих людей, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 846 летальних випадків.
Одужали вже 62 227 осіб, за добу - 578.
Найбільше нових випадків за добу виявлено у Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158), Харківській (141) областях та в місті Києві (240).
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 4 вересня зареєстрували рекордні 2 836 випадків зараження коронавірусом.
Фото: Андрій Скакодуб