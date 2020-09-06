В Україні за добу — 2 107 випадків коронавірусу

В Україні за добу зареєстрували 2 107 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 135 894.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу померло 35 інфікованих людей, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 846 летальних випадків.

Одужали вже 62 227 осіб, за добу - 578.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158), Харківській (141) областях та в місті Києві (240).

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 4 вересня зареєстрували рекордні 2 836 випадків зараження коронавірусом.

Фото: Андрій Скакодуб