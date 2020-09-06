У світі зафіксували 27 мільйонів випадків коронавірусу

Станом на ранок 6 вересня у світі зафіксовано 27 066 533 випадки COVID-19, зокрема 883 744 летальних випадки й 19 170 146 випадків одужання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

За сьогодні у світі зареєстрували 12 369 нових випадків коронавірусу і 568 нових смертей, найбільша їх кількість припадає на Мексику - 6 319 хворих і 475 загиблих.

В Індії зафіксували 2 972 нових випадки, в результаті чого кількість хворих з початку пандемії в країні зросла до 4 113 811 осіб.

У США на даний час зафіксовано 6 431 152 випадки, з них 192 818 летальних, 3 707 000 - видужали.