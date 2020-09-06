Президент Німеччини пропонує вшановувати померлих від COVID-19 годиною пам'яті

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче запровадити годину пам‘яті на згадку про померлих від коронавірусу, і таким чином висловити солідарність з їхніми родичами.

Про це, як передає Укрінформ, він заявив в інтерв`ю Німецькій редакційній мережі.

Штайнмаєр зазначив, що Німеччина доволі добре справляється з епідемією коронавірусу - в країні померли менше 4% інфікованих, що менше, ніж у багатьох європейських країнах.

Але, за його словами, «кожна смерть - це занадто багато». А загалом у Німеччині від COVID-19 померли понад 9300 осіб. Смерть від коронавірусу - це самотня смерть, зауважив Штайнмаєр, адже рідні не мають змоги попрощатися з близькими, провести їх в останню путь.

Тож, на думку президента ФРН, слід допомогти людям, які втратили близьких, наприклад, запровадженням «години пам‘яті» - коли для цього буде «слушний час». Штайнмаєр повідомив, що обговорює таку можливість з іншими структурами влади.

«Ми переможемо вірус… Наприкінці тунелю є світло - але ми не знаємо, як довго це буде тривати», - заявив політик. Він указав, що підстави для оптимізму дають обнадійливі новини про розробки вакцин проти COVID-19.

Нового великого локдауну Штайнмаєр не прогнозує, вся політика федеральної влади та урядів земель, за його словами, спрямована на уникнення цього сценарію,

Водночас він висловив упевненість, що після завершення пандемії життя буде іншим - «з меншою кількістю ненависті та злоби, але відкритим обміном аргументами та більшою відданістю загальній справі». Криза, переконаний президент ФРН, виявила найгірше і найкраще в людях, і вони відчули потребу в солідарності.

Політики та медицина не переможуть вірус, це можуть зробити лише 83 мільйони німців гуртом - підкреслив Штайнмаєр, закликавши співвітчизників до пильності в умовах епідемії.

Від початку епідемії у Німеччині зафіксовано 248 997 випадків COVID-19, у тому числі за останню добу – 1378. Унаслідок інфікування померли 9324 особи.