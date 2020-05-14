У Берліні відкрилася побудована для пацієнтів з COVID-19 клініка

Лікарня швидкої допомоги, обладнана спеціальними ліжками інтенсивної терапії, відкрилася в Берліні.

Одним із перших у лікарні 14 травня побував президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша ціль буде досягнута, якщо ця лікарня ніколи не буде застосована", - заявив президент.

Він зазначив, що вільні ліжка свідчать про те, що профілактичні заходи функціонують, що функціонують обмежувальні заходи, вжиті владою, що реакція на упередження була правильна.

Штайнмаєр підкреслив, що Німеччині вдалося уникнути картин, які й досі надходять з деяких країн, де лікарні не можуть впоратися з кількістю хворих, передусім завдяки самодисципліні суспільства та сприйняттю ним обмежень.

Президент зазначив, що правильним було рішення інвестувати в створення об’єкту, "який можливо ніколи не буде використаний".

Створення його коштувало 43 млн євро. Лікарня на близько 500 ліжок споруджена за місяць на території Берлінського виставкового центру Messe Berlin.

У разі потреби буде добудовано ще один блок на таку ж кількість хворих.

Якщо лікарні доведеться функціонувати, вона потребуватиме щонайменше 100 лікарів і 400 працівників з сестринського та медичного сектору, а також 400 працівників з питань логістики та прибирання для роботи в три зміни. Але влада сподівається, що потреби у використанні об'єкту не буде.

Метою спорудження лікарні було полегшити навантаження на лікарні в разі, якщо ті не будуть в змозі впоратися з хвилею хворих. Кількість ліжок інтенсивної терапії по всій країні доведена до більш як 40 тисяч. Чверть із них наразі пусті.

Станом на 14 травня, за даними Інституту Роберта Коха, в Берліні було зафіксовано з початку епідемії 6342 випадки інфікування, зокрема 44 за останню добу, померли 173 людини.

Загалом по країні показники становять 172 239 випадки, 933 за добу, 7 723 особи померли.

Фото: dpa