Німеччина: послаблення режиму й тривожна статистика

Чи можливі нові спалахи епідемії внаслідок поступового виходу з карантину

Тепла сонячна погода кінця минулого тижня та вихідні дні вивели людей на вулиці німецьких міст і містечок. Одні мирно прогулювалися, потягували пиво й вино, сидячи на галявинах та на сходах музеїв, інші з плакатами й рішучими вигуками протестували проти ущемлення, з їхньої точки зору, демократії під виглядом карантинних обмежень. На вулиці Штутгарта, Берліна, Мюнхена, Франкфурта вийшли тисячі людей. Про соціальну дистанцію навіть не йшлося, маски носили далеко не всі. Це спричинило критику з боку влади.

Вона, німецька влада, повністю погоджується з тим, що протести – один з атрибутів демократії. Водночас неприйнятною є агресивність окремих протестувальників та очевидність того, що швидкий відхід від карантинних заходів може призвести до тяжких наслідків.

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НОВА ФАЗА

Цього тижня в Німеччині триває послаблення карантину. Поступово відкриваються, щоправда, з обмеженнями, ресторани, фітнес-студії, школи та інші заклади. Майже скрізь працюють перукарні, зоопарки, дитячі майданчики, музеї, магазини. Церкви почали правити службу для невеликої кількості прихожан, дозволено проводити невеликі зібрання з поважних причини (наприклад, весілля). Зустрічатися «просто так» дозволено людям із двох домогосподарств, тобто з двох родин. За кілька днів відновляться ігри Бундесліги, футбол – німецьке все. Чекають своєї черги заклади культури.

Кожна земля самотужки вирішує, що й коли краще відкривати й послаблювати, хоча загалом країна діє більш-менш злагоджено. Зокрема, ніде не припиняв роботу громадський транспорт.

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Нині ФРН вступила в нову фазу пандемії.

Про це 11 травня заявила канцлер Ангела Меркель.

«Для мене дуже важливо ще раз зазначити, що ми нині переходимо до нової фази пандемії і що тепер потрібно буде, аби з усіма послабленнями ми справді були певні, що люди дотримуватимуться основних вимог. Тому дотримуйтеся дистанції, носіть засоби захисту рота й носа, будьте уважні одне до одного. Це дуже важливо», – заявила очільниця уряду. Вона належить до тих політиків, котрі вельми обережно ставляться до швидкого відходу від обмежень.

Меркель дякувала медикам, запевняла в тому, що вони матимуть всіляку підтримку.

Уся заява канцлерки на відеокамери тривала менш як дві хвилини, що виявилося несподіванкою для багатьох. Люди очікували традиційно розгорнутих пояснень щодо поточної ситуації, адже останніми днями в країні після певного зниження знову зросло так зване базове репродуктивне число (R) – тобто середня кількість осіб, що їх інфікує носій вірусу протягом періоду зараження.

Цей показник є одним з основних щодо послаблення обмежувальних заходів. Оголошуючи минулого тижня чергові заходи, уряди земель враховували, що на той час R з початку травня коливалося на рівні 0,7-0,8, а в середині минулого тижня впало до 0,65.

ВИБРИКИ ЧИСЛА R

Утім, починаючи з суботи, R знову перевищує 1. Таким був результат попередніх послаблень. Водночас загалом кількість нових заражень скорочується, хоча показник R зростає.

Інститут Роберта Коха, який минулого тижня припинив регулярні брифінги, вважаючи, що вони вже не так потрібні, неочікувано знову «вийшов у ефір» 12 травня. Віцепрезидент інституту Ларс Шаде докладно пояснював, як розраховується число R, і коментував цифри, у тому числі стрибки показників.

Ще в понеділок, 11 травня, кількість нових інфікувань становила рекордно низьку цифру за останні місяці – 357, а вже наступного дня – 933. Такі «гойдалки» спостерігалися весь минулий тиждень: спочатку промінь надії, що все йде на спад, після чого – черговий стрибок.

В інституті, до якого стікається вся інформація, пояснюють це «статистичними невизначеностями» (після вихідних дані не надходять у повному обсязі).

Нинішня пандемія має «нетиповий перебіг», коли так зване «плато» встановлюється і залишається якийсь час незмінним, після чого відбувається поступовий спад захворюваності, каже Шаде. У цілому ж епідеміологи сподіваються, що тенденція до постійного зниження кількості нових інфікувань усе ж таки триватиме. Хоча в тому, що прийде друга хвиля, не сумнівається ніхто. Це лише питання часу, який ніхто прогнозувати не береться.

Фото: АА

На сьогодні кількість підтверджених інфікувань у країні сягнула 170 508, померло – 7533 особи. Одужало понад 147 тисяч чоловік. За тиждень тестують близько 1 млн осіб.

МОЖЛИВІ ГАЛЬМА

Число R не єдине, на яке орієнтуватиметься уряд при визначенні подальшої стратегії. Оголошуючи плани минулого тижня, Меркель назвала ще один «маркер». Повернення окремих обмежень до більш жорстких можливе, за її словами, у разі, якщо кількість нових захворювань в одному окрузі перевищуватиме позначку 50 та 100 тисяч.

Нині вже кілька округів перескочили цю межу, причому в рази. Проте фахівці кажуть, що це зовсім не означає обов’язкового закриття тих закладів, які вже відкрилися, просто треба більш ретельно й уважно ставитися до ситуації.

Усі розуміють, що повернутися до, хай і не таких жорстких, як у інших країнах, але все ж таки обмежень, попри всю дисциплінованість німців, буде не так просто.

З усіх усюд лунає одне: тримайте дистанцію й носіть захисні маски. Дарма що влада раніше стверджувала, ніби жодні маски не потрібні. І лише після того, як завезла їх десятками мільйонів (у тому числі за допомогою українських авіавелетів – АНів), закликала людей закривати обличчя.

Німеччина впоралася з ситуацією зовсім непогано, насамперед завдяки тому, що підготувала свої медичні заклади й не дала розвалитися всій системі охорони здоров’я.

Коли може статися повернення до «відносно нормального життя»? Вважається, тоді, як буде створено вакцину. Тобто, за розрахунками німецьких науковців, не раніше середини наступного року. Минулого понеділка було оголошено, що уряд спрямовує додатково 750 млн євро на національну спецпрограму з розробки та виготовлення вакцини.

Поки що, як констатував професор Шаде, вірус залишається в Німеччині, він нікуди не дівся, і з цим треба жити.

Ольга Танасійчук, Берлін

Фото автора та АА

Перше фото: АА