Німеччина вступає в нову фазу коронавірусної пандемії — Меркель
Про це повідомляє DW.
В Берліні перед засіданням уряду, присвяченому проблемам боротьби з пандемією, Меркель назвала дуже важливим впевненість у тому, що люди будуть дотримуватися рекомендацій з поведінки після ослаблення карантину.
"Для мене дуже важливо звернути увагу на той факт, що ми вступаємо в нову фазу пандемії і що тепер буде необхідно, щоб поряд з ослабленням у нас дійсно була впевненість в тому, що люди будуть дотримуватися основних приписів: дотримуватися дистанції, прикривати рот і ніс в знак поваги до інших людей. Це дуже важливо", - підкреслила вона.
На даному етапі у фокусі уваги будуть перебувати два завдання: органам охорони здоров'я належить ретельніше відстежувати ланцюжки зараження та ізолювати хворих.
Раніше канцлер Німеччини заявила про готовність подальших пом'якшень карантинних обмежень в країні.