У лабораторіях ФРН тестують українські препарати проти СОVID-19 – посол Мельник

У німецьких лабораторіях проводиться тестування українських препаратів, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусної інфекції.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"У нас справді є дуже непоганий досвід. Саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу", – зазначив посол.

За його словами, в цьому напрямі ведеться дуже активна робота.

"І я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", - додав Мельник.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що розробка вакцини проти коронавірусу може тривати не один рік, і в цьому процесі не виключені невдачі.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що створення вакцини проти коронавірусної інфекції є завданням усього світу, і Німеччина готова брати в цьому участь як можливостями своїх лабораторій, так і грошима.