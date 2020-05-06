В Україні може з'явитися лабораторія для розробки імунобіологічних препаратів.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ще до початку епідемії я розмовляв з президентом Академії медичних наук, а також з директором Інституту епідеміології ім. Громашевського. І ми ухвалили тоді спільне рішення, що ми побудуємо одну лабораторію на території Інституту епідеміології, яка працюватиме як для практичних досліджень, які зараз проводяться для коронавірусної хвороби, так і для наукових досліджень. Це нам дасть змогу поєднати науку і практику. Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування певних препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів", - сказав Ляшко.

Він додав, що і НАН України, і Академія медичних наук озвучили певний перелік проблем, через які вони не можуть проводити розробку вакцини від коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 мільйон доларів українським науковцям за розробку вакцини від COVID-19.