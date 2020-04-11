Штайнмаєр закликає спільно боротися з пандемією

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до солідарності, до того, щоб не замикатися в собі на тлі пандемії, не змагатися між собою, а допомагати один одному і разом перемогти вірус.

Про це, як повідомляє Укрінформ, він заявив у промові-привітанні, проголошеній напередодні Великодня, 11 квітня.

«Пандемія - це не війна. Це не нації проти націй, не солдати проти солдатів. Це випробування нашої людськості. Це пробуджує в людях найгірше і найкраще. Давайте покажемо один одному найкраще в нас!», - закликав Штайнмаєр.

Ситуація ставить людей перед вибором: чи то вони спільно шукають вихід, чи повертаються назад в ізоляцію і рухаються поодинці, зазначив німецький лідер. Він наголосив на важливості ділитися всіма знаннями та дослідженнями, щоб можна було швидше отримати вакцину та ліки проти хвороби, і гарантувати, що навіть найбідніші країни матимуть до них доступ, країни, які є найбільш вразливими.

За його словами, солідарність, яку люди демонструють щодня, буде потрібна ще більше в майбутньому. Адже після цієї кризи суспільство буде іншим, і німці мають стати суспільством з більшою довірою, з більшою повагою один до одного та більшою впевненістю.

В усьому світі станом на 19-ту годину нараховується 1 733 943 підтверджених випадків коронавірусу, 106 518 летальних випадків та 392 843 випадки одужання від недуги.

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