"Чарівна мужність": Dove зняла ролик з обличчями медиків

Косметична компанія Dove створила ролик під назвою "Чарівна Мужність" (Courage is Beautiful) на знак вдячності медичним працівникам всього світу за їхню важку працю під час пандемії.

Про це повідомляє Insider.

"Виробник засобів особистої гігієни Dove, відомий промоакцією "Справжня Краса", створив відеоролик, щоб висловити вдячність лікарям та медсестрам", - йдеться у повідомленні.

Представник філії компанії Dove у США розповів, що відео створили, аби люди змогли побачити неймовірно відданих справі працівників галузі охорони здоров’я на передовій боротьби з пандемією коронавірусу та дізналися про їхні буденні реалії та щоденні героїчні вчинки.

"Ролик Courage is Beautiful показує образи лікарів, які борються за нашу безпеку щодня, демонструючи самопожертву та ставлячи своїх пацієнтів та суспільство на перше місце", — сказав представник компанії.

Нагадаємо, згідно з даними сайту Worldometer, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.