Вакцина проти коронавірусу може бути готова у вересні цього року - Times
Про це повідомляє The Times.
"Вакцина проти коронавірусу може бути готова вже у вересні", - сказала британська дослідниця.
Гілберт заявила виданню The Times, що вона на 80 відсотків впевнена, що вакцина, яка розробляється її командою, буде працювати, а випробування засобу на людях можуть розпочатися протягом найближчих двох тижнів.
Британський уряд висловив готовність фінансувати виробництво мільйонів доз засобу заздалегідь, якщо результати майбутніх випробувань будуть позитивні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. Найбільш постраждалою країною залишаються США з 502 876 підтвердженими випадками захворювання та 18 747 летальними випадками.
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