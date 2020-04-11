Вакцина проти коронавірусу може бути готова у вересні цього року - Times

Про це повідомляє The Times.

"Вакцина проти коронавірусу може бути готова вже у вересні", - сказала британська дослідниця.

Гілберт заявила виданню The Times, що вона на 80 відсотків впевнена, що вакцина, яка розробляється її командою, буде працювати, а випробування засобу на людях можуть розпочатися протягом найближчих двох тижнів.

Британський уряд висловив готовність фінансувати виробництво мільйонів доз засобу заздалегідь, якщо результати майбутніх випробувань будуть позитивні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. Найбільш постраждалою країною залишаються США з 502 876 підтвердженими випадками захворювання та 18 747 летальними випадками.

Фото: АА