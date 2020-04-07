У США почали випробовувати на людях вакцину проти коронавірусу
Укрінформ
У США схвалили заявку компанії Inovio щодо початку клінічних випробувань на людях нової потенційної вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Business Insider.
"Цього тижня невелика біотехнологічна компанія з Пенсильванії планує розпочати ін’єкцію добровольцям потенційної вакцини проти коронавірусу, після отримання регуляторного дозволу для початку клінічних випробовувань", - йдеться у повідомленні.
Близько 40 здорових добровольців будуть брати участь у двох випробуваннях у Філадельфії та Канзас-Сіті.
Дослідники ввели вакцину першій людині у понеділок, 6 квітня. Експериментальний засіб розробила компанія Inovio Pharmaceuticals.
У разі успіху випробувань компанія планує виробити мільйон доз вакцини до кінця поточного року.
Фото: The Wistar Institute