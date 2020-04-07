У США почали випробовувати на людях вакцину проти коронавірусу

У США схвалили заявку компанії Inovio щодо початку клінічних випробувань на людях нової потенційної вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Business Insider.

"Цього тижня невелика біотехнологічна компанія з Пенсильванії планує розпочати ін’єкцію добровольцям потенційної вакцини проти коронавірусу, після отримання регуляторного дозволу для початку клінічних випробовувань", - йдеться у повідомленні.

Близько 40 здорових добровольців будуть брати участь у двох випробуваннях у Філадельфії та Канзас-Сіті.

Дослідники ввели вакцину першій людині у понеділок, 6 квітня. Експериментальний засіб розробила компанія Inovio Pharmaceuticals.

У разі успіху випробувань компанія планує виробити мільйон доз вакцини до кінця поточного року.

Фото: The Wistar Institute