Дитячі табори запрацюють із 1 серпня, але не у всіх регіонах - Степанов

Дитячі табори в Україні зможуть працювати з 1 серпня в регіонах із "зеленої" та "жовтої" зон.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ухвалили нову постанову щодо встановлення карантину на території країни, це не просто продовження карантину, відповідно змінені підходи, умови адаптивного карантину. У нас є розподіл на 4 зони : зелену, жовту, помаранчеву та червону... Коли регіон перебуває в "зеленій" чи "жовтій" зоні, дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня. А в регіонах, які перебувають в "помаранчевій" та "червоній" зоні, робота дитячих таборів буде заборонена", - сказав Степанов.

Він зауважив, що "зелена" зона не означає скасування карантину, певні обмеження і вимоги продовжують діяти: у громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора; проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м; кінотеатри мають бути заповнені не більше, ніж на 50%; пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на сидячих місцях.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року. Відповідно до рішення, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Залежно від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиницях застосовуються відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Дія нової постанови стосується періоду з 1 по 31 серпня 2020 року.