Київ опинився у “жовтій” зоні та посилює карантин

За рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, Київ опинився у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки, оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і на сьогодні більше 52,2%", - сказав Кличко.

Він наголосив, що у столиці будуть ПОСИЛЕНІ визначені урядом такі обмеження і заборони: перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту - масок; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції, а також проведення масових - культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних - заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

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Кличко зазначив, що заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць.

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі мають здійснювати перевезення пасажирів виключно за кількістю місць для сидіння.

Кличко зауважив, що обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня.

Як повідомлялося, у столиці вже 10 160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 158.

В Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, з них за добу – 1732.