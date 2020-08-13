В Україні оновили розподіл на карантинні зони

В Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши до “червоної” деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненський та Одеській областях.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення СOVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Червоний рівень у нас встановлений в Івано-Франківській області - Городенківський та Косівський райони. Також червоний рівень встановлений у місті Самбір Львівської області, в місті Біляївка Одеської області, в Рівненській області - міста в Костопільському та Рівненському районі. Також червоний рівень встановлено в Кіцманському районі Чернівецької області", - сказав Степанов.

Він додав, що до переліку регіонів станом на 12 серпня із значним поширенням СOVID-19 відноситься місто Київ, Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Одеська область, Рівненська область, Тернопільська область, Харківська область, Чернівецька область.

За його інформацією, столиця України, яка раніше була у “зеленій” зоні, перейшла до “жовтої” зони.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 12 серпня, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641, яка регулює правила адаптивного карантину, передбачивши нові критерії розподілу адміністративно-територіальних одиниць по зонах епідемічної небезпеки: заповненість ліжок; рівень тестування, рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях.

Зокрема, для визначення рівня загрози COVID-19 використовуватимуть не чотири, а три показники: заповненість ліжок - протягом 5 днів поспіль зайнятість ліжок не повинна перевищувати 50%; рівень тестувань - протягом останніх 7 днів кількість тестів методом ПЛР та ІФА повинна становити не менше 24 на 100 тисяч; рівень захворюваності - протягом 14 днів базовий рівень захворюваності не повинен перевищувати 40 на 100 тисяч населення.

Cтаном на 13 серпня в Україні 86 140 підтверджених випадків COVID-19, з них за добу зафіксовано 1 592.