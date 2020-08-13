На Буковині за добу - найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

У Чернівецькій області зафіксували антирекорд за кількістю виявлених хворих на COVID-19. За минулу добу підтвердили одразу 130 випадків інфікування.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

"Маємо антирекорд! 130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру 12 серпня. Загалом дослідили 658 зразків", - йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що таких цифр не було навіть навесні, коли Чернівецька область перебувала на піку захворюваності. Уперше кількість зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшло далеко за сотню.

"Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, однак, схоже, що буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час", - додав Осачук.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 7110 осіб

42 людей за минулу добу одужали від COVID-19. Цю хворобу зуміли побороти уже 5354 жителі Чернівецької області.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них за добу – 1 592.