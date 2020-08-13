В Україні за добу - 1 592 випадки коронавірусу

В Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них за добу – 1 592.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 22 нових летальних випадків. Одужали — 530 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 1992 смертей від COVID-19. Одужали - 45 216 пацієнтів. Зараз хворіють – 37 932.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 209, Львівській - 166, Івано-Франківській - 138, Києві -133, Чернівецькій - 130, Одеській - 114.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1433 випадки коронавірусу.

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