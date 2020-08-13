У Верховній Раді - новий випадок коронавірусу

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Роман Грищук повідомив, що тест підтвердив у нього та його дружини інфікування коронавірусом.

Про це Грищук написав у Фейсбуку, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що у них із дружиною - позитивні тести. «Самопочуття більш-менш нормальне», - додав депутат.

«Постійні антирекорди по кількості захворівших перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту», - констатував Грищук.

У зв’язку з цим він закликав не бути легковажними та не повторювати чужих помилок.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу виявлено 1433 випадки зараження коронавірусом. Станом на 12 серпня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 84 548.