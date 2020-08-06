Депутат Гетманцев вилікувався від COVID-19

Член парламентської фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев одужав після коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це Гетманцев повідомив у Телеграмі.

«Виписали. Відбувся порівняно легко. Пневмонія без ШВЛ і тих страшних незнайомих слів, які повторює доктор, розглядаючи твій рентген. Хоча, якщо чесно, протягом цих 2-х вирваних з життя тижнів, пам'ятаю далеко не все», - написав депутат.

Він додав, що такого «не побажаєш навіть дорослим розумникам, фб-експертам і тв-ерудитам, які весело розганяють у соцмережах на 100% «підтверджені» тези про відсутність вірусу та змови масонів».

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Гетманцев подякував медикам і всім, хто переживав за нього, а також закликав носити маски.

Як повідомлялося, наприкінці липня Данило Гетманцев повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу - 1318. Загалом від початку епідемії зареєстровано 1819 смертей від COVID-19. Одужали 42 524 особи, зараз хворіють 32 465.