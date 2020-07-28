У народного депутата Гетманцева виявили коронавірус

Член парламентської фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це сам Гетманцев повідомив в Telegram.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Де підчепив, не знаю", - написав політик.

Гетманцев також порадив здати тест на коронавірус всім, хто контактував з ним з минулого понеділка, і попросив вибачення за те, що "новини не дуже".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу - 919.