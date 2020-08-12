Степанов назвав регіони, де найбільше завантажені лікарні через COVID-19

У чотирьох областях та Києві завантаженість ліжок в лікарнях, що приймають пацієнтів з COVІD-19 - на рівні 50%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 12 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Найбільша завантаженість (ліжок — ред.) у нас зараз у Львівський області, вона становить трохи більше 53% від загальної кількості ліжок (у лікарнях, що визначені для прийому хворих на COVID-19 - ред.). Менше 50%, але на рівні 48% - місто Київ, такий же відсоток у Івано-Франківська, Чернівецької області. Рівненська область на рівні 46%. Це ті регіони, які становлять фактично 50% (завантаженості ліжок в лікарнях для хворих на COVID-19 — ред.)”, - сказав Степанов.

Загалом, за словами Степанова, по країні показник завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з COVID-19, складає 24%.

Степанов також поінформував, що існують чіткі критерії маршрутизації пацієнтів з підозрою на COVID-19, тобто вимоги до їх госпіталізації саме у визначені лікарні.

“Ці питання маршрутизації в компетенції департаментів охорони здоров’я. МОЗ контролює, звіряє всі маршрути, які є в різних областях, і вимагаємо суворого дотримання маршрутів госпіталізації. Це важливо, бо саме ці лікарні, які визначені, отримують фінансування хворих на COVID-19, лікарі, медичні працівники, які безпосередньо працюють з цими хворими, отримують підвищену заробітну плату”, - пояснив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19. За добу госпіталізовано 280 пацієнтів. Найбільше хворих на COVID-19 за останню добу було виявлено в Києві - 182 , Львівській області — 166 , Харківській області — 139, Івано-Франківській області - 128, Чернівецькій області — 113.