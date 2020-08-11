Запаси ліків у регіонах фактично дорівнюють річній нормі — МОЗ

На початок серпня 2020 року в закладах охорони здоров’я по всій Україні є в наявності значні запаси лікарських засобів та медичних виробів загальною вартістю близько 5,6 млрд грн, що фактично відповідає цілорічним бюджетам на закупівлю ліків у попередніх роках.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Світлану Шаталову повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Станом на зараз доступних залишків у регіонах щодо лікарських засобів та медичних виробів обліковується на суму 5,6 млрд грн, що майже відповідає цілорічним бюджетам на закупівлі ліків у 2017, 2018, 2019 роках. Наприклад, у 2017 році було за весь рік виділено коштів на ліки у розмірі 6, 048 млрд грн, у 2018 – 5,947 млрд грн, 2019 – 6,491 млрд грн», — зазначила Шаталова.

Вона повідомила, що МОЗ зараз працює над закупівлями ліків на 2021 рік. «За моїм дорученням від 2 липня групи експертів з фахівцями МОЗ України та держпідприємствами, а також лікарями та представниками громадськості працюють над формуванням номенклатури вже на 2021 рік. Пропозиції до номенклатури підлягають обов'язковому громадському обговоренню», — зазначила Шаталова.

Після затвердження номенклатури Міністерство розпочне збір потреби у ліках та медвиробах, необхідних пацієнтам, і ця потреба слугуватиме основою для формування замовлення та здійснення закупівель.