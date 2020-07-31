МОЗ наступного року хоче виділити 15,9 мільярда на екстрену меддопомогу

Міністерство охорони здоров’я пропонує закласти в бюджеті на 2021 рік фінансування екстреної медичної допомоги на рівні 15,9 млрд грн.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо, що у 2021 році фінансування послуг екстреної медичної допомоги повинно бути на рівні 15,9 млрд грн. Саме з такими цифрами ми можемо говорити про якісну екстрену медичну допомогу. Ми вважаємо, що потрібно передбачити 1,6 млрд грн на закупівлю автомобілів екстреної медичної допомоги. Це наші попередні розрахунки щодо закупівлі 700 автомобілів”, - сказав Степанов.

Також на наступний рік Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме закласти в бюджет 146 млн грн на навчання працівників екстреної медичної допомоги.

Міністр нагадав, що в 2020 році МОЗ планує закупити близько 400 нових автівок для екстреної медичної допомоги. На це виділено 922 млн грн. Загальна кількість автомобілів, які потребують заміни, становить 1807. За словами Степанова, МОЗ планує за 2021 та 2022 роки повністю забезпечити потребу в автомобілях екстреної медичної допомоги.

Загалом у 2020 році на екстрену медичну допомогу в бюджеті передбачено 6 млрд грн на поточне фінансування, додатково уряд виділив ще 1 млрд 260 млн грн.

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