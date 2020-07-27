Екстрена меддопомога: виклики поділили на чотири категорії

Міністерство охорони здоров'я оптимізує надання екстреної медичної допомоги, для цього вводиться кілька категорій терміновості викликів і відповідно - алгоритмів реагування на них.

Про це на брифінгу 27 липня сказала перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На етапі реформування галузі ми відзначили, що дві третини пацієнтів не отримують вчасно надання допомоги бригадою (екстреної меддопомоги - ред.). Із загальної кількості викликів, а це 6,8 млн, 4,7 (млн - ред.) є невчасними... Ми працюємо над оптимізацією надання екстреної медичної допомоги. Наразі відпрацьовані оптимальні алгоритми надання екстреної меддопомоги за визначеними категоріями викликів", - сказала Садов'як.

За словами заступниці міністра, виклики екстреної меддопомоги поділено на кілька категорій.

Категорія 1 — це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів, наприклад, у випадку клінічної смерті, обструкції дихальних шляхів, виникнення політравми. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менше 10 хвилин.

Категорія 2 - екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин.

Категорія 3 - не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не задіяна на викликах для категорій 1 та 2.

Категорія 4 - непрофільні виклики. Реагування відбувається без виїзду бригади екстреної меддопомоги, і пацієнт може отримати консультацію телефоном, або буде скерований на надання допомоги сімейним лікарем.

Садов'як додала, що зараз підвищено тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги з 112 грн до 163 грн.

Загалом з 1 липня до кінця року додатково на екстрену меддопомогу виділено майже 2 млрд грн.