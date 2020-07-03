Медреформа: у МОЗ створили медичну раду

При Міністерстві охорони здоров'я створено медичну раду, в яку увійшли вітчизняні фахівці з різних напрямків медицини.

Про це на брифінгу 3 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчора, згідно з наказом, була створена медична рада при МОЗ з найкращих фахівців нашої країни: з інфекційних захворювань, спеціалістів з кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини. До складу увійшли, в тому числі, і головні лікарі різних лікарень різного рівня - це обласні, районні лікарні, фахівці з сімейної медицини. Будь-які рухи в нашій реформі,будь яке створення системи охорони здоров’я, системи надання медичної допомоги можливо зробити тільки з фахівцями галузі”, - сказав Степанов.

За його словами, основними завданнями медичної ради є розробка та внесення міністру охорони здоров'я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров’я, надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ для впровадження реформ, надання пропозицій щодо впровадження в практику закладів охорони здоров’я нових та існуючих медичних технологій, аналіз пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я та результатів наукових досліджень.