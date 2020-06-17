З 1 вересня зростуть зарплати медиків, для яких "не спрацювала медреформа" - Зеленський

Зарплати лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють у закладах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), будуть підвищені шляхом прийняття відповідного проміжного рішення з 1 вересня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

За його словами, зарплата лікарів другої ланки в Україні нині одна з найнижчих, що неприпустимо для цивілізованої країни, а тим більше – в умовах ускладненої епідеміологічної ситуації.

«Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні, – зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати», – наголосив Зеленський.

В ОП розповіли, що на нараді урядовці представили цифри, згідно з якими на підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця.

Зазначається, що це дасть змогу забезпечити підняття виплат лікарям другої ланки до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

«Тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні – 5 тисяч 87 гривень. З надбавками середня зарплата становить близько семи тисяч гривень. Після підняття з вересня вона буде приблизно 10 тисяч 500 гривень. Це хоч якось наблизить зарплати лікарів другої ланки до зарплат сімейних лікарів. Хто, як не ми, маємо потурбуватися про наших медиків. Сподіваюся, з наступного року рішення буде ще ефективнішим», - пояснив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов додали, що в разі узгодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу зросте до понад 7 тис. грн, а молодшого – наближатиметься до 6 тис. грн.