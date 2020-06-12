Лікарям, які борються із COVID-19, за березень нарахували доплат на 112,6 мільйона

Сума нарахованих доплат лікарям, які працюють із хворими на коронавірусну інфекцію (COVID-19), за березень становила 112,6 млн грн.

Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на відповідь міністра охорони здоров’я Максима Степанова на запит народних депутатів.

“Звітую про відповідь, яку ми отримали від міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Отже, по виплатах за березень Міністерство зібрало інформацію таку інформацію від обласних адміністрацію та КМДА: у березні 2020 року нарахована доплата 10146 медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню COVID-19. Сума нарахованих доплат за березень 2020 року загалом становила 112,6 млн гривень”, – зазначила Кравчук.

Свій допис політик проілюструвала таблицею, яку в МОЗ додали до відповіді. У цій таблиці зокрема вказано, що “за березень всі розрахувалися вчасно, окрім Івано-Франківської та Рівненської областей (протермінували з виплатами аж до травня)”.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.