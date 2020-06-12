У Житомирі з померлою від COVID-19 контактували 11 медпрацівників і 6 пацієнтів

У Житомирській міській лікарні №2 з померлою від COVID-19 жінкою, родичі якої приховали під час госпіталізації її хворобу, контактували 11 медичних працівників і 6 пацієнтів.

Про це на брифінгу поінформував начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Родичі не повідомили медичних працівників про позитивний аналіз на COVID-19. Таким чином, у контакті було 11 медичних працівників і 6 пацієнтів, які на самоізоляції і будуть обстежуватися на предмет інфікування», - зауважив Суслик.

За його словами, наразі триває службова перевірка в обласній клінічній лікарні, у нейрохірургічному відділенні якої перебувала жінка. За вимогою родичів, 4 червня її виписали і власним транспортом повезли в реабілітаційний центр, де хвору не прийняли, оскільки вона прибула з епіднебезпечного вогнища. «6.06 її стан погіршився, екстреною медичною допомогою вона госпіталізована в другу міську лікарню і 7.06 о 15.00 померла», - додав Суслик.

У Житомирі прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо неналежного виконання медпрацівниками службових обов’язків під час лікування пацієнтки з COVID-19, яку хворою виписали з лікарні, а згодом вона померла від ускладнень.

Зокрема, інфікування в неї виявили ПЛР-діагностикою під час лікування у медзакладі, але у виписках лікарні відсутня інформація про контакт пацієнтки з особою, інфікованою COVID-19 та про направлення зразків на ПЛР-дослідження.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 1013 підтверджених випадків COVID-19, 533 людини одужали, 17 померли.

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових. Загалом одужали 13 567 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 – 870.