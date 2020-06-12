Літо не гарантує зниження ризику зараження коронавірусом - ВООЗ

Настання спекотного літа не гарантує зниження ризиків зараження коронавірусом (COVID-19), оскільки цей коронавірус не демонструє ознак сезонності.

Про це заявив сьогодні журналістам офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, повідомляє БЕЛТА.

«За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу (COVID-19 - ред.). Тобто він поширюється і в країнах зі спекотним кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки що не доводиться. І всі рекомендації залишаються попередніми», - сказав він.

За словами Бердикличева, літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з коронавірусом, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.

«Ми бачимо, що з настанням літа накопичилася якась втома, люди звикли і перестають усвідомлювати небезпеку, яка все ще існує. Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник, незважаючи на стабілізацію і зниження нових зареєстрованих випадків захворювання. Проте, дотримуватися рекомендованих заходів профілактики, таких як респіраторний етикет, гігієна рук, фізичне дистанціювання, носіння масок - це дуже важливо. Можливість зростання захворюваності зберігається», - додав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 червня в світі зафіксовано 7 597 341 випадок коронавірусу, з них 3 841 537 осіб одужали та 423 844 - загинули.