ВООЗ досі не знає, як хворі без симптомів передають коронавірус

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що досі невідомо, з якою інтенсивністю передають коронавірусну хворобу люди, які хворіють нею без симптомів, досі лишається невідомим.

Про це повідомляє BBC.

Безсимптомні хворі дуже рідко передають хворобу, зазначила керівниця технічного відділу програм з надзвичайних ситуацій ВООЗ Маріа Ван Керхове.

Вона зауважила, що це твердження базувалося на порівняно невеликій кількості досліджень.

Дані свідчать про те, що люди з вираженими симптомами є найбільш інфекційно небезпечними, але хворобу можна передати ще до їх розвитку.

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Хоча частина людей хворіють Covid-19 без симптомів, невідомо, скільки з цих людей продовжують заражати інших.

Водночас керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я Майкл Раян заявив, що, на його думку, безсимптомна передача вірусу точно відбувається.

«Питання лише у тому, який вона має обсяг», - зазначив чиновник.

Згідно з даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 237 929 осіб, з них 409 630 померли та 3 565 092 одужали.