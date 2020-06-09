ВООЗ досі не знає, як хворі без симптомів передають коронавірус
Про це повідомляє BBC.
Безсимптомні хворі дуже рідко передають хворобу, зазначила керівниця технічного відділу програм з надзвичайних ситуацій ВООЗ Маріа Ван Керхове.
Вона зауважила, що це твердження базувалося на порівняно невеликій кількості досліджень.
Дані свідчать про те, що люди з вираженими симптомами є найбільш інфекційно небезпечними, але хворобу можна передати ще до їх розвитку.
Хоча частина людей хворіють Covid-19 без симптомів, невідомо, скільки з цих людей продовжують заражати інших.
Водночас керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я Майкл Раян заявив, що, на його думку, безсимптомна передача вірусу точно відбувається.
«Питання лише у тому, який вона має обсяг», - зазначив чиновник.
Згідно з даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 237 929 осіб, з них 409 630 померли та 3 565 092 одужали.