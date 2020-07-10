Степанов: в Україні понад 300 лікарень опинилися на межі існування

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вимагає від НСЗУ пришвидшити процес укладання договорів з медичними закладами, які мають бути дофінансовані.

Про це він заявив на брифінгу 10 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз я вимагаю від НСЗУ якомога швидше укласти ці договори, дане відповідне доручення, вже проведено декілька нарад для того, щоб якомога швидше наші лікарні отримали ці кошти, щоб припинилися будь-які звільнення наших медичних працівників", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у результаті другого етапу медичної реформи деякі медзаклади отримали дефіцит коштів у порівнянні з 2019 роком. За його словами, наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування, та мають дефіцит державного фінансування понад 50%.

"Це і районні лікарні, і психіатричні лікарні, це лікарні, які лікують туберкульоз. Це інфекційні лікарні, порядка 15 інфекційних лікарень, які потребують дофінансування. Це дитячі лікарні. Тобто це така палітра всіх без виключення видів лікарень", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Степанов 5 травня заявив, що медреформа в Україні, в тому вигляді, в якому вона є зараз, передбачає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників та закриття понад 300 лікарень. Усе це, за його словами, через дефіцит фінансування. «Якщо нічого не змінити, то мільйони українців будуть позбавлені доступу до нормального медичного забезпечення. Розпочнеться стрімке поширення таких хвороб, як туберкульоз», - сказав Степанов.

Він зазначив, що команда МОЗ працює над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію, аби не було масового звільнення медиків та закриття лікарень. За його словами, це не означає, що буде згортання реформи, а навпаки, її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені під час планування помилки.

В Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.