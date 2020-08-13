Як безпечно сходити у ресторан на карантині — МОЗ дає поради

Як безпечно сходити у ресторан на карантині — МОЗ дає поради

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо відвідування закладів громадського харчування.

Як передає Укрінформ, поради, як убезпечити себе під час відвідування кафе чи ресторану, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило у Фейсбук.

"Використовуйте санітайзери в закладах харчування, сплачуйте замовлення безконтактно, знімайте захисну маску безпосередньо перед їжею, відпочивайте разом з друзями, але не більше 4 осіб за столиком", - йдеться в рекомендаціях.

Також варто дотримуватися маскового режиму при переміщенні по закладу. Для ознайомлення з меню можна використовувати QR-код, а для розрахунків та банківські карти.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №641, якою регламентуються карантинні обмеження. Так, в "помаранчевій" зоні робота закладів громадського харчування дозволяється лише з розрахунку і завантаженості приміщення не більш ніж на 50%.

В "червоній" зоні робота закладів громадського харчування припиняється.

У "жовтій" зоні робота кафе й ресторанів припиняється з 24 години до 7 години.

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