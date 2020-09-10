У Києві за добу - 298 випадків коронавірусу

На 10 вересня в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 298.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 298 людей. 4 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 254 киян", - зазначив Кличко.

За його словами, захворіли 155 жінок віком від 21 до 84 років, 123 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв, 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 11 хлопчиків від 2 до 16 років. Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

До лікарень столиці потрапив минулої доби 51 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко повідомив, що одужали за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 5002 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському – 59, Дніпровському – 45 та в Оболонському – 36 районах.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.