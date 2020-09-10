Для авіаперевезень вакцин проти COVID-19 потрібна “військова точність” та прохолода - IATA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Вакцини проти COVID-19 поки що немає, але Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) вже працює з авіакомпаніями, аеропортами, глобальними органами охорони здоров'я і фармацевтичними фірмами над глобальним планом авіаперевезень.
«Безпечна доставка вакцин проти COVID-19 стане місією століття для світової авіавантажної галузі. Але цього не станеться без ретельного завчасного планування. І час для цього вже настав», - сказав виконавчий директор IATA Александр де Жуніак.
В асоціації заявили, що для перевезення вакцин потрібно еквівалент 8 000 літаків Boeing 747.
Транспортування вимагає «майже військової точності» і потребує прохолодних приміщень для зберігання вакцин.
Майже 140 вакцин знаходяться на ранній стадії розробки, і близько двох десятків зараз проходять клінічні випробування на людях.