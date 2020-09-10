Для авіаперевезень вакцин проти COVID-19 потрібна “військова точність” та прохолода - IATA

Для авіаперевезень вакцин проти COVID-19 потрібна “військова точність” та прохолода - IATA

Укрінформ
На думку представників авіаіндустрії доставка вакцини від коронавірусу по всьому світу стане «найбільшим викликом для транспортування за всю історію».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Вакцини проти COVID-19 поки що немає, але Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) вже працює з авіакомпаніями, аеропортами, глобальними органами охорони здоров'я і фармацевтичними фірмами над глобальним планом авіаперевезень.

«Безпечна доставка вакцин проти COVID-19 стане місією століття для світової авіавантажної галузі. Але цього не станеться без ретельного завчасного планування. І час для цього вже настав», - сказав виконавчий директор IATA Александр де Жуніак.

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В асоціації заявили, що для перевезення вакцин потрібно еквівалент 8 000 літаків Boeing 747.

Транспортування вимагає «майже військової точності» і потребує прохолодних приміщень для зберігання вакцин.

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Майже 140 вакцин знаходяться на ранній стадії розробки, і близько двох десятків зараз проходять клінічні випробування на людях.

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