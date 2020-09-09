ВООЗ схвалює припинення випробувань небезпечної COVID-вакцини

У ВООЗ привітали рішення про припинення випробувань вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca, оскільки безпека добровольців має бути головним пріоритетом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Якщо ми говоримо про швидкість ... це не означає, що ми починаємо йти на компроміси або скорочувати те, що зазвичай оцінюється", - сказала співробітниця ВООЗ доктор Сумія Сумінатхан.

За її словами, стосовно ліків та вакцин, які вводяться людям, необхідно перевіряти насамперед їх безпечність.

Як повідомлялося, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, призупинила третю фазу випробувань потенційної вакцини після того, як в одного з добровольців виявили побічний ефект.